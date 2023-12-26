Израильские войска нанесли удары по лагерям беженцев в центре Газы

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла лагеря палестинских беженцев в центре Газы, готовясь расширить свою наземную операцию, сообщает The Associated Press.

Жители центральной части Газы рассказали о ночных обстрелах и авиаударах по лагерям Нусейрат, Магази и Бурейдж. По их сообщениям, бомбардировка была очень интенсивной.

На протяжении нескольких недель израильские войска ведут ожесточенные городские бои на севере Газы и в южном городе Хан-Юнис. Открытие новой потенциальной зоны боевых действий указывает на то, что конфликт еще далек от завершения.

Об этом накануне предупредил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на международное давление и призывы сократить число жертв среди мирного населения.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта жертвами стали более 20 600 палестинцев, две трети из которых – женщины и дети.