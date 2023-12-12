Йеменские хуситы обстреляли шедший в Израиль норвежский танкер

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило, что обстреляло норвежский танкер Strinda, направлявшийся в сторону Израиля, после того, как судно не отреагировало на требования изменить маршрут.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа предупредил, что вооруженные силы движения без колебания нанесут удар по любому кораблю, который не подчинится их требованиям. «Ансар Алла» намерено блокировать все суда, направляющиеся в порты Израиля, за исключением тех, которые доставляют гуманитарную помощь в сектор Газа.

Гендиректор компании Mowinckel Chemical Tankers, которой принадлежит Strinda, заявил, что экипаж танкера, состоящий из 22 человек, не пострадал. В настоящее время танкер держит курс в безопасный порт.