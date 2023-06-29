Кокаин среди бананов: таможенники Санкт-Петербурга обнаружили особо крупную партию наркотиков

Наркотики были обнаружены при осмотре рефрижераторных контейнеров, которые прибыли на таможенный пост Гавань. Весь груз следовал из Африки в Узбекистан через Европу. Стоимость особо крупной партии кокаина, по оценке специалистов, составляет 450 миллионов рублей.

Сотрудники таможенной службы сканировали контейнеры, когда обнаружили среди бананов запрещенный груз. Партия белого порошка была спрятана под обшивку холодильника. Находка была передана на экспертизу, после исследования было установлено, что в брикетах находился кокаин.

За попытку провезти контрабанду в отношении перевозчиков правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Преступникам может грозить пожизненное лишение свободы.