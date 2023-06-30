Любителям рыбалки в Подмосковье напомнили о правилах безопасности на водоемах

В Подмосковье любителям рыбалки напомнили о важности соблюдения правил безопасности на воде. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят патрулирования и призывают рыбаков к осторожности.

Как сообщил замначальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, специалисты советуют любителям рыбалки выбирать те водоемы, которые уже посещались в прошлом и хорошо знакомы.

Также перед тем, как отправиться на рыбалку, следует посмотреть прогноз погоды. При себе рекомендуется иметь аптечку со всеми необходимыми медицинскими препаратами. Помимо этого, во время рыбной ловли лучше не употреблять алкоголь.