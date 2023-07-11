Макрон объявил о поставке на Украину дальнобойных ракет

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита НАТО объявил, что принял решение поставить на Украину дальнобойные ракеты.

При этом он сказал, что такое вооружение необходимо Украине, чтобы защитить свою территорию.

Специалисты считают, что речи идет о ракете SCALP-EG – французском аналоге Storm Shadow. Дальность полета ракеты составляет до 560 км.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение Франции ошибочным, которое лишь «утяжелит участь киевского режима», поскольку вынудит Россию принимать контрмеры.