Мария Нагорная провела совещание по газовой безопасности в Дубне

Зампред подмосковного правительства Мария Нагорная провела совещание по вопросам газовой безопасности в Дубне. В заседании приняли участие глава «Мособлгаза» Игорь Баранов и представители профильных ведомств.

В ходе совещания обсудили переход муниципалитета на новую модель обеспечения газовой безопасности согласно стандартам региона — с нового года Подмосковье переходит на унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в МКД. Обслуживанием будет заниматься только «Мособлгаз».

Информированием жителей округа о переходе на новую схему займутся представители Ассоциации председателей советов МКД.

«От работы представителей управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области в том числе зависит на данный момент безопасность наших жителей», - подчеркнула Нагорная.

Совещание стало первым из предстоящего цикла. Цель проведения таких мероприятий заключается в обеспечении плавного и прозрачного перехода на новую схему.