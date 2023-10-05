Марочко рассказал о расстреле украинскими националистами солдат ВСУ

Два бойца «Азова»* расстреляли троих своих солдат, а их тела сбросили в реку.

Эпизод, про который сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке, произошел под Кременной. Российская воздушная разведка наблюдала, как поблизости от населенного пункта Дроновка, который находится в ДНР, остановился пикап. На машине были нанесены отличительные знаки подразделения «Азов»*. В кузове автомобиля сидели трое военных ВСУ.

«После два боевика вытолкали военнослужащих из кузова и расстреляли», - указал Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Затем, по утверждению эксперта, убитых сбросили в реку Северский Донец, на берегу которой все и происходило.