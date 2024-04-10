МЧС РФ: вода начала уходить из полузатопленного Орска

По утверждению министерства по чрезвычайным ситуациям, ситуация в городе постепенно стабилизировалась. Вода постепенно стала убывать. Такое заявление сделал Александр Ситников, глава пресс-службы управления МЧС по Оренбургской области, во время выступления на Первом канале.

По его признанию, вода стала постепенно уходить из города.

«По крайней мере, нигде не прибывает. Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены», - указал он.

Ситников добавил, что спасателям удалось нормализовать в Орске ситуацию с гуманитарной помощью. К ним стало поступать гораздо меньше заявок от населения, чем было ранее, и практически прекратили приходить заявления о помощи с эвакуацией. Они развозят нуждающимся продукты, питьевую воду и товары первой необходимости.

Ранее эксперт Болхов рассмотрел версию разрушения дамбы в Орске из-за действий грызунов. Он назвал ее нереалистичной. По его мнению, все может объясняться браком, который допустил подрядчик при возведении плотины. К примеру, он не провел качественное корчевание деревьев на месте строительства объекта.