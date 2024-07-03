Медицинские рюкзаки с лекарствами передали красногорским врачам в зоне СВО

Медицинские рюкзаки с необходимыми препаратами передали женщинам из Красногорска, которые оказывают помощь бойцам в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Колоссальные усилия прикладывают наши героические женщины. Спасибо за труд! Уверен, наша посылка хоть немного, но поможет в тяжелейшей работе», - отметил он.

Депутат добавил, что власти делают все возможное для поддержки бойцов, в том числе для ускорения транспортировки всего необходимого в зону СВО. В этих целях весной в Госдуму внесли законопроект, дающий право бесплатного проезда по платным дорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и ВС РФ.