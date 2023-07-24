Медведев связал удары ВСУ по гражданским объектам с отсутствием успехов в контрнаступлении

У Украины не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, поэтому противник все чаще прибегает к ударам по гражданским объектам, чтобы иметь информационные поводы для рассказа о своих «победах», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Градус напряжения в украинском обществе растет, на Западе тоже с нетерпением ждут результатов «контрнаступа», поэтому необходимо представить хоть какие-то, «пусть дутые и иррациональные», результаты.

Медведев призвал всех быть готовым к таким подлым ударам.