Минобороны России проводит акцию «Есть такая профессия – Родину защищать»

Минобороны РФ до 15 декабря проводит девятую всероссийскую акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!». Цель мероприятия — адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения министерства о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в ВС РФ.

В ведомстве для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений (вузы), которая включает 29 вузов и восемь филиалов. Обучение проходит по всем необходимым военным специальностям.

В вузах Минобороны можно обучаться как по программам высшего образования, так и по программам среднего профессионального образования.

Для поступления необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением до 20 апреля 2024 года, а в отдельных случаях — до 1 апреля 2024 года.

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам высшего образования рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование: граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до достижения ими возраста 27 лет.