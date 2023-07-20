Минобороны: российские войска продолжили наносить удары возмездия

ВС РФ продолжили наносить удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров, сообщили в Минобороны.

Поражены объекты в Одессе и Ильичевске Одесской области.

Кроме того, в районе Николаева уничтожены склады боеприпасов и топлива.

Удары по украинским портам являются местью за теракт на Крымском мосту, который был совершен при помощи катеров-дронов.

Россия наносит удары по черноморским портам Украины после выхода из зерновой сделки. Предполагается, что под ее прикрытием киевский режим получал военные грузы.