Моряки-черноморцы уничтожили два украинских надводных беспилотника

Сегодня в 4 утра были засечены беэкипажные катера ВСУ. По ним был открыт огонь.

О попытке атаки вооруженных сил РФ со стороны Украины в акватории Черного моря рассказали представители министерства обороны. Их рассказ привело ТАСС.

«30 октября около 04:00 в техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины», - заявили военные.

После этого по маломерным судам неприятеля был открыт огонь, цели были поражены. Сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты продолжаются противодиверсионные и противоминные мероприятия.