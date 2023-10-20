Москвича задержали за кражу электроники на 1,2 млн рублей в Подольске

В Подмосковье раскрыли кражу электроники на 1,2 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по региону. По подозрению в совершении преступления был задержан москвич в возрасте 25 лет.

О краже сообщил представитель одной из компаний Подольске. Выяснилось, что работающий в организации водитель-экспедитор в течение июля и августа систематически похищал товары.

Во время доставки продукции со склада в пункт назначения злоумышленник забирал из кузова грузовика коробки с техникой. В общей сложности он присвоил шестьдесят смартфонов и четыре ноутбука. Похищенное мужчина реализовал в одной из скупок в столице.

Задержанный во всем сознался и в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.