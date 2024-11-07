Мособлсуд начал рассматривать дело банды «Черные вдовы», передают «Известия» . С августа 2014 года по май 2021-го злоумышленники похищали и убивали пенсионеров и одиноких людей в Электростали ради их квартир.

В составе банды шесть человек. К ответственности привлечен и участковый, который, предположительно, был наводчиком преступников. На счету группы около десяти преступных эпизодов, включая три убийства.

Бандой руководили Алия Просянникова и Эдуард Пилютис. Первыми они совершили преступление против братьев Харитоновых, которые страдали алкогольной зависимостью. Злоумышленники споили их и уговорили подарить им квартиру. В результате братья скончались — от отравления спиртным и отека легких. Причины смерти тогда не признали криминальными.

Впоследствии к банде присоединились Максим Мельников, Сергей Казаков и Игорь Филатов. Первый был не раз судим за мошенничество, второй занимался грязной работой, в том числе избиениями, третий был таксистом. Также участницей группировки стала Лилия Бирюкова, которая входила в доверие к жертвам. Участковый Владимир Творожников был наводчиком группы. Он работал в районе Восточный, где было совершено больше всего хищений квартир.

На счету банды три убийства. Одна из жертв — мужчина по фамилии Золотухин, которого пытались убить дважды. Сначала потерпевшего вывезли в Псков, напоили и оставили замерзать на лавке. Однако соседи спасли мужчину. Тот обратился в полицию, но Творожников не дал ход делу. После этого Бирюкова соблазнила мужчину, споила и выманила на улицу. Затем его вывезли в лес, вкололи наркотики и бросили тело.

Сумма ущерба, причиненного действиями группировки, превышает десять миллионов рублей. Фигурантам грозит от восьми до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.