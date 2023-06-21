Мужчина сел в тюрьму из-за знакомого заключенного в Приморье

Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, обратился к своему знакомому за помощью. Он попросил товарища привезти наркотики в тюрьму. Для выполнения просьбы приятель привлек девушку-посредника, а в результате сам получил срок, сообщает vostokmedia.com .

По информации следствия, в октябре 2021 года знакомый заключенного обратился к девушке, он попросил посредницу доставить запрещенное вещество в колонию. Исполнительница отправилась выполнять заказ на такси, но у места назначения автомобиль остановили сотрудники ГАИ и УФСБ РФ. У девушки представители службы безопасности нашли наркотики. Еще один сверток запрещенного вещества был обнаружен в ходе осмотра транспортного средства.

Во время судебного процесса приятель заключенного признал свою вину. С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 8 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

На девушку, доставляющую наркотические вещества, возбуждено два дела в соответствии с УК РФ.