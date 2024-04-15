Мужчину с вином за три миллиона рублей задержали в аэропорту Домодедово

Таможенники в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду алкоголя общей стоимостью около трех миллионов рублей.

Запрещенный багаж обнаружили у гражданина Вьетнама, который прибыл из ОЭА. В боксе из пенопласта мужчин перевозил пять бутылок элитного итальянского вина, одна из которых стоила примерно 2,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба таможни воздушной гавани.

По словам нарушителя, он вез товар для личного пользования и не знал, что его надо декларировать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.