На Камчатке исчез с радаров самолет Ан-2, выполнявший коммерческую перевозку груза

В Камчатском крае самолет Ан-2, который осуществлял коммерческий рейс по маршруту Мильково — Оссора, исчез с радаров. Об этом сообщил в своём аккаунте в социальной сети министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, согласно предварительным данным, во время полёта на самолёте Ан-2 произошло срабатывание аварийного датчика, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту во время полеты находились три члена экипажа, пассажиров не было.

«У нас происшествие. Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково-Оссора. По предварительным данным на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный», — сообщил Лебедев.

Министр добавил, что в настоящее время экстренными и оперативными службами Камчатки уже ведется спасательная операция. Задействованы силы и средства РСЧС, ПСО ГУ МЧС, ПСО ЦОДД.

Ранее сообщалось, что Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале.