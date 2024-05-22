На таможне в Шереметьево нашли боксерские лапы с марихуаной

Сотрудники таможни в Шереметьево обнаружили в одной из посылок марихуану, которая была запрятана в боксерские лапы. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе.

В ходе проверки в лапах нашли специально изготовленные полости, в которых находилось вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета. Как показала экспертиза, это была марихуана. Общая масса вещества превысила 242 грамма. Стоимость наркотиков на рынке составляет порядка миллиона рублей.

Посылка была отправлена из Таиланда в адрес жителя Белгорода. В ходе оперативных мероприятий в городе задержали двоих молодых людей. На них заведено уголовное дело, злоумышленников арестовали.