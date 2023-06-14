Недалеко от Тюменской области произошел пожар на железнодорожной станции

Рядом с Тюменской областью на ж/д станции Туринская около цистерн с топливом произошло возгорание, сообщает nashgorod.ru .

По данным источника, происшествие случилось сегодня днем. Очевидцы отмечают, что загорелась сухая трава. Рядом с самой станцией из-за пожара наблюдается большое количество дыма. На данный момент огонь не угрожает никаким сооружениями, пострадавших нет.

Ранее источник сообщал о еще одном пожаре. Возгорание случилось недалеко от Тюмени в районе Каскары. Там огонь подобрался вплотную к постройкам. Очевидцы события сообщили о пожаре в МЧС.