Никто не пострадал: пожар в частной гостинице Красногорска локализован
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В пятницу, 16 октября, пожарные успешно справились с возгоранием в частном доме на улице Центральной в Красногорске. Пожар локализован на площади около 750 квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах.
По предварительной информации, частный дом был переоборудован под гостиницу. Около 10 постояльцев успели покинуть здание, никто не пострадал.
На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Дежурили скорая медицинская помощь, полиция, а также специалисты Мособлэнерго и Мособлгаза. Угроза распространения огня на соседние строения ликвидирована — ситуация полностью взята под контроль.