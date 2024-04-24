Обработку от клещей в парках Подмосковья завершат на этой неделе

Парки Подмосковья готовят к летнему сезону. Один из важнейших этапов — акарицидная обработка.

Комплекс мероприятий по уничтожению клещей уже начался, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

В настоящее время от вредителей обработали более половины парков, работы во всех муниципалитетах планируют завершить до конца недели, отметил глава областного Минблаго.

Михаил Хайкин также напомнил, что после проведения обработки в парках региона будут установлены соответствующие информационные таблички.