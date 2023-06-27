Очередное ДТП с самокатом в Волгограде: машина сбила подростка

Легковой автомобиль сбил 13-летнего подростка, который ехал на самокате в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru .

ДТП произошло вечером 26 июня в Кировском районе Волгограда. За рулем отечественного автомобиля находился 44-летний мужчина. В ходе движения он не уступил дорогу ребенку с самокатом, в результате водитель легковушки снес 13-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Также недавно источник рассказывал о другом происшествии с участием электросамоката. 12-летний школьник ехал на средстве индивидуальной мобильности и сбил двухлетнего малыша. Ребенку в результате наезда понадобилась помощь врачей.