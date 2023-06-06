Очевидцы сообщили о пожаре в строящемся доме в Красногорске

Пожар произошел в строящемся доме в Подмосковье Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По их словам, возгорание возникло на строительной площадке жилого комплекса «Спутник» в городском округе Красногорск.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как черный дым окутал многоэтажку.

Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на автостоянке в подмосковном Ногинске. В результате огнем повреждены оказались почти сорок транспортных средств.