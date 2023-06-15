Омская область попала в антирейтинг Сибири по количеству лесных пожаров

В Омской области лесные пожары в этом году уже уничтожили почти десять тысяч гектаров. Примерно такую же площадь занимает Пятигорск или Йошкар-Ола, сообщает gorod55.ru .

Сейчас регион занимает первое место в Сибири по количеству лесных пожаров. На данный момент службами зафиксировано 417 таких возгораний. Следующими по данному показателю идут Красноярский край и Новосибирская область.

Источник напоминает, что огонь, начавшийся в поле или лесу, часто переходит на жилые районы. Только в Омской области на данный момент насчитывается 60 строений, пострадавших от лесных пожаров. В это число также входит 20 жилых домов.