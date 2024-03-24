Операторов беспилотных летательных аппаратов планируют обучать в подмосковной Шатуре

«Безусловно, для нас это интересное предложение. Мы всегда готовы развиваться, а не стоять на месте. Сборка дронов — это актуально. Это день сегодняшний и день завтрашний. Я уверен, рано или поздно мы победим, а навыки пригодятся и в мирной жизни», — рассказал директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов.