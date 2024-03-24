Операторов беспилотных летательных аппаратов планируют обучать в подмосковной Шатуре
Фото: [Анастасия Хренкова]
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, директор техникума Виталий Давыдов и журналисты «Национального центра информации» обсудили возможность создания образовательной площадки для операторов БПЛА на базе Шатурского энерготехникума.
«Планируется обучать, как людей, которые заинтересованы в получении новой профессии — оператор БПЛА, и также тех, кто уже когда-то обучался и сегодня хочет повысить квалификацию. Для этого созданы и условия, и программы, и симуляторы, на которых уже обучаются», — рассказала заместитель главного редактора информационно-политического журнала «Персона страны» Оксана Волошина.
Беспилотники — одно из самых необходимых технических устройств в зоне проведения СВО. С их помощью бойцы разведывают позиции противника, находят и спасают раненых. Примечательно, что специалисты аддитивных технологий техникума готовы заняться изготовлением комплектующих для дронов.
«Безусловно, для нас это интересное предложение. Мы всегда готовы развиваться, а не стоять на месте. Сборка дронов — это актуально. Это день сегодняшний и день завтрашний. Я уверен, рано или поздно мы победим, а навыки пригодятся и в мирной жизни», — рассказал директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов.