Орден Мужества посмертно присвоили мобилизованному бойцу из Волгограда

Орден Мужества посмертно присвоили военнослужащему Алексею Кириченко, который отправился из Фролово Волгоградской области на фронт в рамках частичной мобилизации, сообщает novostivolgograda.ru .

32-летний Алексей Кириченко уроженец Фролово. В родном городе мужчина получил среднее и среднее специальное образование. До призыва на службу Алексей трудился водителем в одной из транспортных компаний города. На фронт он отправился в качестве мобилизованного осенью 2022 года.

На передовой он был старшим механиком-водителем в мотострелковом отделении. В феврале воин выполнял боевую задачу, в ходе которой его жизнь оборвалась. До последнего он защищал Родину и проявлял мужество и отвагу на фронте.

Глава горокруга Фролово Василий Данков совместно с военным комиссаром Александром Мухиным передал орден Мужества маме защитника Родины.