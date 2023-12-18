Папа римский назвал терроризмом действия Израиля в Газе

Израильский снайпер застрелил двух женщин в приходе Святого Семейства в Газе, передает CNN сообщение Латинского патриархата Иерусалима.

Еще семь человек получили ранения в результате атаки на комплекс, где с начала палестино-израильского конфликта нашли приют многие христианские семьи.

Отмечается, что не было никакого предупреждения об атаке, и по мирным гражданам открыли огонь в помещении, где не было военных.

По данным патриархата, Армия обороны Израиля также нанесла удар по монастырю сестер Матери Терезы, уничтожив единственный генератор и резервуары для воды, сделав тем самым здание непригодным для жизни.

Папа римский Франциск назвал происходящее в секторе Газа терроризмом.