«Пепел на подоконниках». В Ростовской области силы ПВО сбили более 10 дронов
Слюсарь: в Ростовской области уничтожено более 10 беспилотников
В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ударам с воздуха подверглись несколько муниципальных образований, в числе которых Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы . В Миллеровском районе зафиксировано возгорание, причиной которого стало попадание обломков дрона . Огонь охватил емкости с топливом . В связи с угрозой распространения огня и для обеспечения безопасности была проведена экстренная эвакуация жителей частного сектора, а также пациентов и персонала дома престарелых, расположенного в зоне происшествия .
Глава региона Юрий Слюсарь добавил, что опасность новых атак беспилотников на территории Ростовской области сохраняется.
Ранее мэр Кравченко сообщил о том, что Новороссийск оказался под угрозой удара беспилотников.