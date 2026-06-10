«Пепел на подоконниках». В Ростовской области силы ПВО сбили более 10 дронов

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ударам с воздуха подверглись несколько муниципальных образований, в числе которых Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы . В Миллеровском районе зафиксировано возгорание, причиной которого стало попадание обломков дрона . Огонь охватил емкости с топливом . В связи с угрозой распространения огня и для обеспечения безопасности была проведена экстренная эвакуация жителей частного сектора, а также пациентов и персонала дома престарелых, расположенного в зоне происшествия .

Глава региона Юрий Слюсарь добавил, что опасность новых атак беспилотников на территории Ростовской области сохраняется.

Ранее мэр Кравченко сообщил о том, что Новороссийск оказался под угрозой удара беспилотников.