Пять человек пострадали из-за пожара в сауне в столичном Бутове

Пять человек, включая младенца и подростка, пострадали из-за возгорания сауны в столице сегодня утром. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пожар случился на цокольном этаже частного четырехэтажного таунхауса в Южном Бутове.

Отмечается, что в сауне загорелись вещи и мебель, площадь пожара составила 20 кв. м. Семь человек смогли покинуть дом сами до прибытия сотрудников МЧС и скорой помощи. Всего пострадало пять человек, среди них трехмесячный малыш и 14-летний подросток. Двух человек госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Добавляется, что детям госпитализация не понадобилась. Огонь был потушен.