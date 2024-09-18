Пятнадцать пешеходных переходов через железную дорогу достроят в Подмосковье в 2025 году

Пятнадцать одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу планируется достроить в Подмосковье в следующем году. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

В регионе активно ведется работа по повышению безопасности на железной дороге: устраняются опасные тропы и возводятся пешеходные переходы. В 2022 году были введены разноуровневые переходы в Химках и Дедовске, в 2023-м — в Люберцах, Реутове, Раменском и Ленинском.

На текущий год запланировано открытие перехода в Серпухове, а также старт строительства четырех переходов в Люберцах, Лобне и Одинцово.

В целом в этом году в области ликвидировали 156 опасных троп, установили 785 метров ограждений и 15 камер фотовидеофиксации, благоустроили 16 подходов.