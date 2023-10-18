Пленный ВСУ рассказал о своей «стремительной» карьере офицера

В украинских войсках офицерами становятся люди без боевого опыта и военного образования, рассказал РИА Новости попавший в плен младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара.

Для получения офицерского звания достаточно иметь высшее образование и пройти экстренные курсы. Сакара сообщил, что был мобилизован, несколько месяцев прослужил солдатом в разведвзводе. 1 августа его направили на офицерские курсы и уже полтора месяца спустя присвоили звание. После чего было еще две недели интенсивной подготовки в Житомире.

Сакара попал в плен во время российского штурма укрепрайона в Запорожской области. Он получил ранение в руку.

Пленный отметил гуманное обращение со стороны российских военных. Ему и еще нескольким бойцам его подразделения была оказана необходимая медицинская помощь, предоставлено питание.