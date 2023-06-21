Площадь пожара на предприятии в Волоколамске увеличилась до шести тысяч «квадратов»

Площадь пожара на предприятии по производству поддонов в Волоколамске увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, огонь перекинулся на продукцию, которая хранилась на улице.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, на момент прибытия на место происшествия первого пожарно-спасательльного подразделения наблюдалось горение цеха.

Пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению привлекли шестьдесят человек и свыше двадцати единиц техники.

Установление причин пожара взяла на контроль Волоколамская городская прокуратура.