Подмосковные лесничий и спасатели помогли заблудившемуся в лесу мужчине

Мужчина заблудился, когда пошел медитировать в лес, расположенный на территории Сергиево-Посадского лесничества, передает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Отмечается, что сначала лесничий и сотрудники поисково-спасательного отряда попытались определить координаты местонахождения «потеряшки» с помощью его мобильного телефона. Однако попытка оказалась безуспешной.

Тогда спасатели подъехали с противоположной стороны леса и включили сирену служебного автомобиля. Ориентируясь по сигналу, мужчина вышел в районе деревни Дивово. Там его встретили спасатели и медики, которые диагностировали у него серьезное истощение и переохлаждение.