Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в поножовщине

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 45-летнюю женщину, которая подозревается в нанесении ножевых ран своему сожителю.

Патруль получил тревожное сообщение и оперативно проследовал по указанному адресу. В одной из квартир жилого дома росгвардейцы задержали женщину. По версии следствия, в ходе распития алкоголя между двумя сожителями возникла ссора, в ходе которойдама кухонным ножом нанесла несколько ударов неудачливому оппоненту.

Пострадавший госпитализирован, его жизни уже ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.