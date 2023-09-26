Подмосковные спасатели помогли женщине, чья нога застряла в трубе

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине, которая собирала грибы и угодила ногой в кусок трубы. Инцидент произошел в лесу недалеко от поселка Хвойный под Орехово-Зуево.

В службу «112» обратилась любительница «тихой охоты». Женщина рассказала, что, выходя из леса, попала ногой в закопанную в землю трубу и не смогла освободиться.

Прибывшие на место спасатели сначала успокоили взволнованную женщину. После этого они откопали трубу – она оказалась асбестовой – и раскололи «ловушку» специальным инструментом.

Отмечается, что помощь медиков женщине не понадобилась.