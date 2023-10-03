Подмосковные спасатели предотвратили падение ребенка из окна

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли ребенка, который чуть не выпал из окна жилого дома. Инцидент произошел сегодня в Дмитрове.

В службу «112» поступил звонок от местных жителей, которые с улицы увидели на подоконнике у открытого окна мальчика в возрасте четырех лет. Ребенок громко плакал.

На место оперативно прибыли спасатели. Используя специальную лестницу, они поднялись к мальчику на третий этаж и предотвратили его падение.

Оказалось, что ребенок находился в квартире один. Спасатели успокоили его, а затем передали полицейским и матери, которая вскоре вернулась домой.