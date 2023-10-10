Подмосковные спасатели предупредили жителей о скользких дорогах
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей Подмосковья о скользких дорогах. В ведомстве отметили, что в период межсезонья дороги в утренние часы подмораживает, и водителям следует быть особенно бдительными.
Также в учреждении рассказали о ДТП, которое произошло в Егорьевске из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Мужчина в возрасте 25 лет, управляя легковушкой, ехал по дороге в районе деревни Княжево, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся.
Свидетель случившегося обратился в службу «112». Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания, а также перенесли пострадавшего в карету скорой помощи.