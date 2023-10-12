Подмосковные спасатели провели уроки безопасности в образовательных учреждениях

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические занятия в образовательных учреждениях Подмосковья. Цель подобных уроков – сформировать у детей культуру безопасности.

По словам замначальника ПСЧ № 320 Юрия Петрухина, одно из мероприятий прошло в лицее Рошаля. Он отметил, что в рамках занятий спасатели также рассказывают о своей профессии и трудовых буднях.

«Для некоторых ребят более старшего возраста такие уроки помогают определиться с выбором профессии», - добавил Петрухин.

Огнеборцы ПСЧ №341 навестили воспитанников детсада «Росинка» в деревне Алферьево под Зарайском. Специалисты провели игровое занятие и рассказали детям о правилах пожарной безопасности – ребята участвовали в викторине и собирали пазлы.

Работники ПСЧ № 259 провели экскурсию по подразделению для учащихся 17-й общеобразовательной школы Богородского городского округа, рассказав детям о техническом оснащении пожарной и спасательной автотехники. Ребята смогли примерить боевую одежду и посидеть за рулем автоцистерны.