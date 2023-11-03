Подмосковные спасатели вскрыли две входные двери, чтобы освободить из запертой квартиры пенсионерку

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Дубне вскрыли две входные двери, чтобы освободить из запертой квартиры пожилую женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

За помощью спасателей обратились соцработники. Они сообщили, что не могут попасть в квартиру к своей подопечной — женщине в возрасте 83 лет. По их словам, пенсионерка не отвечала на звонки и не открывала дверь.

Прибывшие на место спасатели воспользовались бензорезом и распилили замок на входной двери. После этого они обнаружили еще одну деревянную дверь. Она была открыта слесарным инструментом.

В квартире была найдена лежащая на полу пенсионерка. Женщина была в сознании. Жительницу аккуратно перенесли на кровать. От помощи медиков она отказалась.