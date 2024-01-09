Подмосковные спасатели вызволили инвалида из машины, улетевшей в кювет

Происшествие произошло на территории водоохранной зоны Клязьминского водохранилища в Мытищах. Как сообщил старший смены Виталий Павлов, в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился водитель легковушки, который съехал в кювет и не смог самостоятельно выбраться из машины. Выяснилось, что у пострадавшего вместо ноги протез.

Спасатели, прибывшие на место, вытащили 72-летнего мужчину через боковую дверь машины и оказали тому психологическую помощь.