Подмосковные спасатели вызволили инвалида из машины, улетевшей в кювет
Фото: [ГКУ «Мособлпожспас»]
Работники 315-й части учреждения «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Росгвардии оказали помощь инвалиду, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.
Происшествие произошло на территории водоохранной зоны Клязьминского водохранилища в Мытищах. Как сообщил старший смены Виталий Павлов, в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился водитель легковушки, который съехал в кювет и не смог самостоятельно выбраться из машины. Выяснилось, что у пострадавшего вместо ноги протез.
Спасатели, прибывшие на место, вытащили 72-летнего мужчину через боковую дверь машины и оказали тому психологическую помощь.