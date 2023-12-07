Подмосковных рыбаков призвали к осторожности на льду водоемов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали подмосковных рыбаков к осторожности на льду водоемов. С целью предотвращения несчастных случаев работники ведомства провели патрулирование в Балашихе и Богородском округе.

В рамках патрулирования специалисты провели с рыбаками профилактические беседы, рассказали им об опасных местах на локальных водоемах и напомнили способы самоспасения и контакты экстренных служб.

Также во время патрулирования было установлено, что на Черноголовском пруде и озере Луково в Богородском округе образовался слой льда толщиной 20 сантиметров. На реке Пехорка в Балашихе толщина льда составляет от 11 до 19 сантиметров, однако выявлено много промоин. На реке Клязьма образовался слой льда не толще шести сантиметров.