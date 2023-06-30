Подмосковный травматолог назвал основные причины детского травматизма летом

Летние каникулы — это время, когда дети стараются как можно больше времени проводить на улице. При таком активном досуге происходит наибольшее количество травм.

Чаще всего дети получают их на качелях, самокатах, турникетах, велосипедах и спортивных площадках, рассказал главный внештатный детских травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Обернуться тяжелой травмой и многочасовым хирургическим вмешательством может даже обычный прыжок с турника, предупредил специалист.

«Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их, особенно когда они «штурмуют» тренажеры на уличных спортивных площадках, горки, детские площадки и вообще находятся на высоте», — сказал Григорьев.

Он обратил внимание на то, что когда врач спрашивает у родителей, видели ли они момент травмы, то чаще всего взрослые отвечают отрицательно.

Григорьев посоветовал купить ребенку защитную экипировку для катания на велосипеде, самокатах или роликах, а также не разрешать детям набирать высокую скорость и выезжать на проезжую часть.

Если травмы избежать не удалось, то не стоит паниковать, предупредил специалист. Необходимо оценить тяжесть повреждения и обратиться в ближайший травмпункт или при необходимости вызвать скорую.

По словам врача, после травмы не следует кормить ребенка, поскольку иногда рану приходится зашивать, а перед наркозом необходима так называемая голодная пауза.

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