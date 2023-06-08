Подозреваемого в поджоге внедорожника зажигалкой задержали по горячим следам в Подольске

Полицейские задержали восемнадцатилетнего жителя Подмосковья, подозреваемого в умышленном поджоге чужой иномарки. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сведения о поджоге внедорожника на улице Артемовская в Подольске поступили в отдел полиции минувшей ночью. Сотрудники уголовного розыска отследили по камерам маршрут передвижения злоумышленника.

В результате был установлен дом и подъезд, куда зашел поджигатель. Полицейские провели поквартирный обход и задержали подозреваемого. Тот, в свою очередь, заявил, что решил поджечь один из припаркованных на улице автомобилей из-за ссоры с матерью.

Подозреваемый рассказал, что поднес зажигалку к боковому зеркалу машины и дождался, пока транспортное средство будет полностью охвачено пламенем, а затем скрылся с места преступления.

Также задержанный заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха по горячим следам задержали двоих подозреваемых в краже иномарки. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей.