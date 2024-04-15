Политолог Брутер считает, что ответный удар израильской армии по Ирану положит начало большой войны

По словам политолога Владимира Брутера, вероятный ответный удар израильской армии по Ирану будет началом большой войны. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при атаке сторон прокси-целей в Ираке, Сирии и Йемене это была одна история, а атака Израилем иранского консульства в Сирии – совершенно другая. В связи с этим в данном случае можно ожидать что угодно.

По мнению эксперта, остается надеяться, что США «угомонят» израильского лидера Биньямина Нетаньяху и ответного удара не будет.

Напомним, что в минувшую субботу Иран атаковал Израиль БПЛА и баллистическими ракетами в ответ на нанесенный израильской стороной удар по консульству Исламской Республики в Дамаске в начале месяца. Израиль планирует создать региональную коалицию против угрозы, которая исходит со стороны Ирана.