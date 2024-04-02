Политолог Коновалов считает, что за атакой дронов по Татарстану стоит личное решение Зеленского

По информации пресс-службы президента Татарстана, количество пострадавших из-за атаки дронов на Нижнекамск и Елабугу составило 12 человек, угрозы для жизни пострадавших нет. По словам политолога Ивана Коновалова, удары по объектам в глубине территории страны являются демонстративным шагом киевского режима, преследующим в том числе политические цели. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что украинцы специально испытывают не только терпение Москвы, но и терпение Вашингтона, поскольку Белый дом категорически запретил Киеву атаковать объекты нефтедобычи, нефтепереработки, так как боится повышения цен на мировом рынке. В связи с чем эту атаку можно характеризовать политическим фактором, а именно прямым решением Зеленского.

По мнению эксперта, наша армия в состоянии уничтожить все ключевые места производства украинских беспилотников. При этом Киев не может рассчитывать на поставки достаточного для прикрытия основных объектов объема систем ПВО, поскольку это очень дорогие системы, а украинцы ими управлять не умеют.