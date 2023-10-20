Попытки мошенничества в соцсетях в отношении сотрудников госучреждений участились в Подмосковье

Попытки мошенничества с использованием соцсетей и телефонии в отношении сотрудников госучреждений участились в столичном регионе, сообщили в УФСБ РФ по городу Москве и Московской области.

В ведомстве отметили, что мошенники пытаются получить персональные данные и конфиденциальную информацию о сотрудниках медицинских, образовательных и других государственных учреждений.

Злоумышленники выдают себя за правоохранителей и связываются с руководством учреждений, требуя предоставить анкетные данные и сведения о доходах сотрудников.

Получив нужную информацию, они связываются с сотрудниками, заверяют их в проведении проверки и склоняют к совершению необоснованных финансовых операций в пользу мошенников. К примеру, они убеждают граждан оформить кредит или продать имущество.

В ведомстве подчеркнули, что органы безопасности не используют для получения служебной информации соцсети. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся лично с предъявлением служебного удостоверения.

При получении подобных запросов от мошенников следует прервать общение и связаться с дежурной службой ФСБ РФ по телефону 8 (800) 224-22-22 или обратиться в Службу 112.