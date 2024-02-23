Представитель разведывательно-штурмового батальона показал подарочные боеголовки от Подмосковья для ВСУ

«От всей души поздравляю с праздником! Вспомним погибших, вспомним всех воюющих на фронтах, вспомним всех, и низкий поклон вам, те кто остался на хозяйстве. Особо хочу сказать большое человеческое спасибо Отцу Иоанну, настоятелю храма в селе Верхнее Мячково. Он очень многое делает для нашей с вами общей победы», — подчеркнул мужчина.