Представитель разведывательно-штурмового батальона показал подарочные боеголовки от Подмосковья для ВСУ
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Видеозапись с обращением к землякам сделал в зоне специальной военной операции один из добровольцев разведывательно-штурмового батальона.
«И в это праздничный день хотим мы поздравить и своих врагов», — подчеркнул представитель отряда.
Он показал боеголовки, на которых стоят «приветы» от муниципалитетов Подмосковья, таких как: Лыткарино, Люберцы, Раменское, Жуковский, Балашиха.
«От всей души поздравляю с праздником! Вспомним погибших, вспомним всех воюющих на фронтах, вспомним всех, и низкий поклон вам, те кто остался на хозяйстве. Особо хочу сказать большое человеческое спасибо Отцу Иоанну, настоятелю храма в селе Верхнее Мячково. Он очень многое делает для нашей с вами общей победы», — подчеркнул мужчина.