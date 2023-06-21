Президент Украины переложил ответственность за однополые браки на Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что принимать законопроект о разрешении однополых браков на Украине будет Рада. Так президент ответил на петицию жителей с просьбой запретить регистрацию подобных отношений, пишет РИА Новости 21 июня.

При этом данная петиция набрала необходимое количество голосов, чтобы ее рассмотрел сам Зеленский, и была опубликована еще 13 марта. Украинский лидер ответил, что проект не включен в повестку сессии Рады девятого созыва, но принятие закона относится только к парламенту.

После того как Верховная рада принимает закон, то его уже подписывает президент и отправляет на публикацию. Закон о регистрации однополых браков, добавил Зеленский, все еще рассматривается Радой и пока не принят.