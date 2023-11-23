При пожаре на московском авиационном заводе серьезно пострадал рабочий

Возгорание случилось на предприятии, которое находится по адресу улица Вишневая, дом 7.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова экстренных ведомств. В цехе, который занимается люминесцентным контролем деталей, вспыхнуло оборудование.

«На улице Вишневая, 7 произошло возгорание на производстве. Пострадал один человек», - привели журналисты заявление представителей одной из таких служб.

Рабочий этого цеха получил тяжелейшие травмы, у него обожжено 90% поверхности тела. Его госпитализировали с ожогами 2 и 3 степеней.