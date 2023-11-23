При пожаре на московском авиационном заводе серьезно пострадал рабочий
Фото: [© Светлана Шевченко/РИА Новости]
Возгорание случилось на предприятии, которое находится по адресу улица Вишневая, дом 7.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова экстренных ведомств. В цехе, который занимается люминесцентным контролем деталей, вспыхнуло оборудование.
«На улице Вишневая, 7 произошло возгорание на производстве. Пострадал один человек», - привели журналисты заявление представителей одной из таких служб.
Рабочий этого цеха получил тяжелейшие травмы, у него обожжено 90% поверхности тела. Его госпитализировали с ожогами 2 и 3 степеней.